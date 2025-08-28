Іспанія

Український вінгер попросив заміну на 78-й хвилині, подробиці пошкодження поки не відомі.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав пошкодження під час матчу другого туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Про це повідомив журналіст Мігель Коста на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter). Через травму Циганков попросив заміну на 78-й хвилині зустрічі, після чого йому прикладали лід.

❌ A banda de Krejčí, avui NO han ENTRENAT ni YANGEL HERRERA, ni VIKTOR TSYGANKOV amb la resta del primer equip del Girona.



🚑 El veneçolà va ser subsituït per lesió contra el Villarreal, mentre que l’ucraïnès va ser atès amb gel després de ser subsituït al minut 78. pic.twitter.com/zAE6Mc61wV — Miquel Costa (@MiquelCostaB) August 26, 2025

Наразі подробиць щодо характеру травми немає.

Раніше повідомлялося, що Віктор пропустив тренування команди, що могло бути пов’язано з проблемами зі здоров’ям.

Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку на вересневі матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026, куди включений і Віктор Циганков.