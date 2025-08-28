Український вінгер попросив заміну на 78-й хвилині, подробиці пошкодження поки не відомі.
Віктор Циганков, getty images
28 серпня 2025, 15:31
Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав пошкодження під час матчу другого туру Ла Ліги проти Вільярреала.
Про це повідомив журналіст Мігель Коста на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter). Через травму Циганков попросив заміну на 78-й хвилині зустрічі, після чого йому прикладали лід.
Наразі подробиць щодо характеру травми немає.
Раніше повідомлялося, що Віктор пропустив тренування команди, що могло бути пов’язано з проблемами зі здоров’ям.
Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку на вересневі матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026, куди включений і Віктор Циганков.