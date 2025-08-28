Англія

Клуб АПЛ посилився Ладіславом Крейчі.

Склад Вулвергемптона поповнив центральний захисник Жирони Ладіслав Крейчі, передає офіційний сайт "вовків".

Клуб АПЛ орендував 26-річного чеха за 7 млн євро з правом викупу/зобов'язанням викупу за певних обставин. За даними видання The Athletic, очікується, що після завершення сезону-2025/26 Вулвз викладуть 23 млн за повноцінний трансфер гравця.

Жирона придбала Крейчі в празької Спарти за 8 млн у липні 2024 року. На рахунку Ладіслава два гола та один асист у 38-ми матчах минулої кампанії.

У 20-ти поєдинках збірної Чехії оборонець відзначився трьома результативними ударами та однією гольовою передачею. Він став першим в історії Вулвергемптона представником цієї країни.

