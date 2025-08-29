Іспанія

Іспанський клуб активував клаусулу українського форварда о третій ночі та оформив його трансфер із Динамо Київ.

Іспанська Жирона викупила контракт нападника Динамо Київ Владислава Ваната.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, угода була фіналізована вночі — о третій годині клуб активував клаусулу гравця.

Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, і Ванат уже найближчим часом приєднається до нової команди. Для українського форварда це буде перший досвід виступів у Ла Лізі.

23-річний український форвард підпише п’ятирічний контракт із каталонською командою, де вже виступають його співвітчизники Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

У минулому сезоні Владислав Ванат став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 21 гол та віддавши 9 асистів у 45 поєдинках всіх турнірів за Динамо. Нову кампанію Ванат розпочав із 3 м’ячів та 2 результативних передач у семи матчах.