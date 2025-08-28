Іспанія

Феноменальна гра на ЧС-2022 у підсумку ні до чого не призвела.

Марокканський центральний півзахисник Аззедін Унахі був частиною тієї збірної "Атласних левів", яка здивувала всю футбольну спільноту своїми виступами на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Після цього чи не кожному гравцю тієї команди пророкували велике майбутнє, і на той момент 21-річний виконавець одразу опинився у французькому Марселі в якості трансферу з Анже за 8 млн євро.

Але стабілізації кар’єри на високому рівні так і не вийшло, тож Унахі в підсумку останній рік провів у оренді в грецькому Панатінаїкосі за 500 тис. євро з можливістю викупу за 11,5 млн євро, чого так і не відбулось.

А цього літа Аззедіну надійшла пропозиція з іспанської Жирони, яка шукає заміну на випадок можливого відходу свого центрального півзахисника Янхеля Еррери до баскського Реала Сосьєдад.

Очікувана вартість трансферу складе 6 млн євро + певний значний відсоток від наступного продажу футболіста, адже Марсель від початку хотів отримати 12 млн євро за свого гравця.

У минулому сезоні Унахі провів 37 матчів, забив п’ять голів та віддав сім гольових передач.