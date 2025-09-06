Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У матчі відбіркового циклу ЧС-2026 Франція в гостях обіграла Україну (2:0).

У цьому матчі черговим результативним ударом відзначився нападник Кіліан Мбаппе, для якого це був 51 гол у складі національної команди.

За цим показником Мбаппе вийшов на друге місце і тепер ділить його з Тьєррі Анрі. Попереду лише лідер Олів'є Жиру – 57 забитих м'ячів.

Також додамо, що на рахунку Мбаппе 91 матч, тоді як Анрі відіграв 123 поєдинки. Жиру відіграв за збірну 137 матчів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Франція.