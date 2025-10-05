Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу восьмого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 5 жовтня, розпочавшись о 22:00.

Цей поєдинок стане випробуванням для Атлетіко, який прагне продовжити переможну серію в грі проти Сельти.

Сельта — Атлетіко

Неділя, 5 жовтня, 22:00, стадіон Естадіо Балаїдос, Віґо

Сельта Віго досі не здобула жодної перемоги в Ла Лізі сезону-2025/26, набравши п’ять очок за сім турів завдяки п’яти нічиїм і двом поразкам, що залишає їх на 17-му місці в турнірній таблиці. Усі п’ять нічиїх “небесно-блакитних” завершилися з рахунком 1:1, а минулого вікенду вони зазнали поразки 1:2 від Ельче в чемпіонаті. Проте в Лізі Європи команда Клаудіо Гіральдеса відкрила рахунок перемогам у новому сезоні, обігравши ПАОК 2:1 на домашньому полі в четвер, що може додати впевненості перед зустріччю з Атлетіко. Минулого сезону Сельта фінішувала сьомою в Ла Лізі, забезпечивши собі місце в Лізі Європи, але нинішній старт виявився складним. У лютому 2025 року Сельта зіграла внічию 1:1 з Атлетіко, але їхня остання перемога над мадридцями датована вереснем 2018 року, коли “небесно-блакитні” виграли 2:0 на своєму полі.

Атлетіко Мадрид перебуває у відмінній формі, здобувши три перемоги поспіль у всіх турнірах. Команда Дієго Сімеоне обіграла Райо Вальєкано та Реал Мадрид у двох останніх матчах Ла Ліги, а в Лізі чемпіонів розгромила Айнтрахт Франкфурт 5:1. З трьома перемогами, трьома нічиїми та однією поразкою в семи турах чемпіонату Атлетіко посідає шосте місце з 12 очками. Перемога 5:2 над Реал Мадрид у мадридському дербі стала вагомим результатом, і “матрацники” прагнуть продовжити переможну серію до чотирьох матчів. Однак захист Атлетіко, який зазвичай є одним із найнадійніших у Європі, пропустив дев’ять голів у семи матчах Ла Ліги цього сезону, що може дати Сельті певні можливості.

Атлетіко є явним фаворитом цього матчу, адже вони програли лише один із останніх десяти виїзних поєдинків проти Сельти в Ла Лізі, здобувши перемогу 1:0 у відповідному матчі минулого сезону. Сельта, попри відсутність перемог у чемпіонаті, продемонструвала стійкість у нічийних матчах, а їхній успіх у Лізі Європи може надихнути команду. Історично “матрацники” мають перевагу в цьому протистоянні, але нестабільність їхнього захисту може стати шансом для господарів. Для Сельти цей матч є можливістю здобути першу перемогу в Ла Лізі, тоді як Атлетіко прагне зміцнити свої позиції в боротьбі за верхні місця таблиці.

Орієнтовні склади

Сельта: Раду — Родрігес, Домінгес, Алонсо — Абделлауї, Бельтран, Сотело, Альварес — Дуран, Іглесіас, Сарагоса.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко — Сімеоне, Коке, Барріос, Гонсалес — Альварес, Серлот.

