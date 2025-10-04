Іспанія

Баски здобули три очки завдяки швидкому голу та вчасній відповіді після пропущеного м’яча.

Атлетік Більбао у рідних стінах здолав Мальорку з рахунком 2:1. Уже на 8-й хвилині господарі відкрили рахунок — пенальті впевнено реалізував Іньякі Вільямс. У першому таймі баски повністю контролювали гру, створюючи чимало моментів, однак підвела реалізація. Мальорка відповіла лише одним дальнім ударом.

Після перерви ситуація змінилася: гості активізувались, а команда Ернесто Вальверде пригальмувала. Це дало результат — на 77-й хвилині Кошта фантастичним ударом з лівого флангу зрівняв рахунок. Проте Атлетік швидко відновив перевагу: на 82-й хвилині Рего Мора замкнув простріл партнерів і приніс перемогу.

Баски продовжують боротьбу у верхній частині таблиці, тоді як Мальорка залишилась без очок після непоганого другого тайму.



Атлетік Більбао — Мальорка 2:1

Голи: Вільямс, 8 (пен), Рего, 82 - Кошта, 77

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Хаурегісар, Руїс де Галаррета — Серрано, Гурусета (Саннаді, 62), Наварро — Вільямс (Вільямс, 53)

Мальорка: Роман — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Морланес, Кошта — Доменек (Льябрес, 66), Дардер, Торре (Джозеф, 66) — Мурікі

Попередження: де Галаррета, Лапорт — Дардер, Мурікі