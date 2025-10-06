Іспанія

Після швидкого голу і вилучення у гостей Сельта знайшла сили відігратися і не програти.

У матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги Атлетико Мадрид на виїзді зіграв унічию 1:1 з Сельтою.

Мадридський клуб, який недавно розгромив Реал у центральному матчі чемпіонату, сподівався продовжити успішну серію і здобути максимальні очки у грі із Сельтою на стадіоні Балаїдос. Однак результат виявився несподіваним.

Вже на 6-й хвилині Атлетико вийшов вперед. Після швидкої контратаки гості створили момент, коли захисник Сельти Клеман Старфельт у боротьбі зрізав м’яч у власні ворота, відкривши рахунок на користь "матрацників".

Проте на 40-й хвилині гру для Атлетико ускладнив Клеман Лангле, який отримав другу жовту картку і залишив команду в меншості. Вже у другому таймі Сельта активізувалася, намагаючись використати чисельну перевагу.

На 68-й хвилині Яго Аспас, ветеран і лідер Сельти, зрівняв рахунок, реалізувавши добивання після відбитого воротарем Облаком удару Іглесіаса. Після цього гравці господарів продовжили натискати, проте Атлетико утримався на нічиїй.

Сельта – Атлетіко Мадрид 1:1

Голи: Аспас, 68 — Старфельт, 6 (авт)

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра(Моріба), Родрігес, Бельтран(Х.Альварес), Мінгеса — Ютгла(Аспас), Сведберг(Сарагоса) — Іглесіас(Дуран)

Атлетіко: Облак — Льоренте, ле Норман, Лангле, Ганцко — Сімеоне(Моліна), Барріос, Коке(Галлахер), Ніко Ґонсалес — Альварес(Сьорлот), Грізманн(Галан)(Буена)

Попередження: Лангле, Буена, Іглесіас

Вилучення: Лангле, 40 (Друга жовта)

Для Атлетико це означає перерву у переможній серії, яка тривала три матчі поспіль. З 13 очками команда Сімеоне перебуває на сьомій позиції турнірної таблиці Ла Ліги. Сельта, здобувши одне очко, залишилася на 16-й сходинці з 6 балами.

Наступні матчі для Атлетико — проти Хетафе, а Сельта зіграє з Вальядолідом.