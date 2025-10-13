Іспанія

Керівництво каталонського клубу задоволене грою англійського форварда та розглядає можливість повноцінного трансферу.

Барселона планує викупити нападника Маркуса Рашфорда, який нині виступає за клуб на правах оренди з МЮ. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, спочатку керівництво каталонців сумнівалось у доцільності підписання англійця, однак нині в клубі задоволені його грою та вважають умови викупу вигідними.

Барселона може придбати Рашфорда за 25 мільйонів фунтів, а ще п'ять мільйонів передбачено у вигляді бонусів за певні досягнення.

Нагадаємо, Маркус Рашфорд приєднався до Барселони влітку цього року на правах оренди з МЮ й уже встиг зарекомендувати себе як один із ключових гравців атакувальної лінії команди.

Англієць забив три голи та віддав п'ять асистів у десяти матчах.