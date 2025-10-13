Англія

Захисник Бернлі прокоментував останні трансфери в своїй кар’єрі.

Англійський фланговий захисник Кайл Вокер нині призвичаюється до роботи в розташуванні Бернлі після піврічної оренди до італійського Мілана, яка зрештою обернулась на трансфер із Манчестер Сіті до новачків цього сезону АПЛ.

35-річний виконавець у останньому інтерв’ю розповів про причини свого відходу з табору "містян".

"Чи варто було мені залишати Манчестер Сіті та відправлятись в оренду до Мілана? Я був капітаном клубу, і відповідно першим на лінії вогню, коли справи пішли не дуже добре.

Чи варто було мені йти саме на тому етапі сезону? Озираючись назад, скажу, що, мабуть, ні. Мені слід було залишатись із товаришами по команді, із друзями та людьми, яких я вважаю своєю родиною.

Але, мабуть, уперше у своїй кар'єрі я був егоїстом і думав про себе та бажання грати у футбол", — заявив англійський виконавець.

Вокер у цьому сезоні вже встиг відіграти сім матчів.