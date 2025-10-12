Англія

26-річний Мортен Юльманн зацікавив грандів АПЛ — за хавбека також бореться Тоттенгем.

Півзахисник Спортінга та збірної Данії Мортен Юльманн потрапив у поле зору Манчестер Юнайтед.

За повідомленнями ЗМІ, "Червоні дияволи" вже проявили інтерес до 26-річного данця, який також є об’єктом перегляду з боку Тоттенгема.

Минулого сезону Юльманн провів 47 матчів у всіх турнірах, записавши у свій актив три голи й дві результативні передачі. У новому сезоні він зіграв у 11 поєдинках і вже відзначився одним голом.

Контракт гравця зі Спортінгом розрахований до літа 2028 року. Transfermarket оцінює гравця вартістю у 50 млн євро.

Спортінг наразі посідає 10-те місце в чемпіонаті Португалії.