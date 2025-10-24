Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 24-27 жовтня.

Відсьогодні й до вівторка, 28 жовтня, мають відбутися всі десять матчів десятого туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Головною його окрасою стане четверте за 2025 рік Ель-Класіко, в рамках якого мадридський Реал прийматиме Барселону.

Але й інші поєдинки заслуговують уваги. Новий тур чемпіонату Іспанії буде відкрито в Сан-Себастьяні сьогодні, 24 жовтня.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 24 жовтня, 22:00. Аноета, Сан-Себастьян

Реал Сосьєдад у минулому турі мав непогану нагоду вибратися із зони вильоту, але не скористався нею. На перерву виїзного матчу проти Сельти клуб пішов після пропущеного гола й вилучення з боку суперника. Проте, за другий тайм команді Серхіо Франсіско вдалося тільки відновити паритет. На 89-й хвилині дебютним голом за Реал Сосьєдад відзначився Карлос Солер.

Севілья після домашнього розгрому Барселони (4:1) приймала Мальорку. Очікувалося, що колектив Матіаса Алмейди щонайменше не програє, але гості здивували господарів поля, уперше з 2010 року обігравши їх у чемпіонаті на виїзді (3:1). Реал Сосьєдад у свою чергу спробує завадити Севільї уперше з травня 2023 року здобути четверту поспіль виїзну звитягу в Ла Лізі.

прогноз 1:1

Субота, 25 жовтня, 15:00. Естадіо Муніципаль де Монтіліві, Жирона

Жирона туром раніше гостювала в Барселони на тлі непростої домашньої перемоги над Валенсією (2:1). Попри вкрай невисокі очікування, колектив Мічела ледь не відібрав у гранда очки, вирішальний гол (1:2) пропустивши аж на 90+3-й хвилині. Цей матч подарував прихильникам Жирони надію, що вона має потенціал для продовження виступів у Ла Лізі.

Реал Ов'єдо замінив Велько Пауновича Луїсом Карріоном і перший після повернення до клубу матч (проти Еспаньйола) із новим-старим головним тренером вийшов далеким від ідеалу. Реал Ов'єдо вдруге поспіль поступився вдома з рахунком 0:2, змусивши ще сильніше засумніватися в перспективах утриматися в "еліті". Не виключено, що в цій дуелі аутсайдерів ключову роль зіграє досвід і клас деяких гравців Жирони.

прогноз 1:0

Субота, 25 жовтня, 17:15. RCDE Стедіум, Корнелья-де-Льобрегат/Ель-Прат-де-Льобрегат

Еспаньйол минулого тижня перервав свою безвиграшну серію з чотирьох матчів, обігравши на виїзді Реал Ов'єдо (2:0). Тепер команда Маноло Гонсалеса випробує на міцність інший клуб, якому вдалося повернутися до "еліти". Навряд чи хтось очікував побачити Еспаньйол або Ельче в топ-7 навіть після дев'яти турів і перемога в цій дуелі може допомогти комусь із них бодай трохи помріяти про єврокубки.

Ельче туром раніше був близьким до того, щоб упоратися й з Атлетіком Більбао. Проте, домашній для команди Едера Сарабії поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0 і зробив клуб другим найкомпроміснішим у Ла Лізі після Сельти (п'ять нічиїх проти семи). Цікаво, що в своїх останніх 16-ти матчах турніру Ельче зазнав усього двох поразок при шести звитягах і восьми нічийних результатах.

прогноз 1:1

Субота, 25 жовтня, 19:30. Естадіо Сан Мамес, Більбао

Атлетік уникнув виїзної поразки від Ельче минулої неділі (0:0), а серед тижня здобув першу в сезоні перемогу в Лізі чемпіонів, у вольовому стилі розібравшись із Карабахом у Більбао (3:1). Команда Ернесто Вальверде поступово відновлює свої оптимальні кондиції і в домашньому матчі проти Хетафе розраховуватиме виключно на успіх.

Хетафе поступився своїм суперникам у трьох попередніх виїзних матчах чемпіонату й ризикує повторити невдалу серію зразка травня 2023 року, коли поразок було чотири поспіль. Загалом колектив Хосе Бордаласа не знає смаку перемог із четвертого туру поточної кампанії Ла Ліги й наразі має вкрай небагато аргументів на свою користь у рамках виїзду до Більбао.

прогноз 1:0

Субота, 25 жовтня, 22:00. Камп де Месталья, Валенсія

Після чотирьох поспіль матчів без перемог у вболівальників Валенсії оптимізму стосовно домашнього поєдинку з Вільярреалом навряд чи багато. У той же час цей суперник на Камп де Месталья не перемагав із грудня 2017 року (п'ять звитяг Валенсії, дві нічиїх), тож навіть у не найкращій формі команда Карлоса Корберана намагатиметься продовжити цю серію.

Вільярреал теж не знає смаку перемог у своїх попередніх чотирьох матчах у всіх турнірах. Проте, справедливо буде зауважити, що суперники в колективу Марселіно були солідні, а саме Ювентус і Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, а також Реал Мадрид і Реал Бетіс уже на внутрішній арені. Втома від поєдинку з МС (0:2) серед тижня може завадити Вільярреалу досягнути бажаного.

прогноз 1:1

Неділя, 26 жовтня, 15:00. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма де Мальорка

Мальорка значним чином реабілітувалася перед уболівальниками виїзною звитягою над Севільєю (3:1) і вибралася із зони вильоту. Команда Ягоби Аррасате поступилася тільки в одному (0:3 від Барселони) із чотирьох своїх домашніх матчів поточної кампанії Ла Ліги, тож навряд чи Леванте варто розраховувати здобуття більше ніж одного залікового бала.

Колектив Хуліана Калеро минулої неділі з рахунком 0:3 поступився Райо Вальєкано. Нестабільні виступи Леванте мають викликати в керівництва клубу занепокоєння стосовно довгострокових перспектив у Ла Лізі. У майбутній дуелі не на їхньому боці й історія протистоянь. У XXI столітті Мальорка тільки раз (2005 рік) поступилася Леванте в дев'яти домашніх матчах при шести звитягах і двох нічиїх.

прогноз 2:1

Неділя, 26 жовтня, 17:15. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 26.10.2025.

Неділя, 26 жовтня, 19:30. Естадіо Ель Садар, Памплона

Осасуна не знає смаку поразок у восьми останніх матчах Ла Ліги вдома. На рахунку клубу з Памплони сім перемог, п'ять з яких були "сухими". Тільки в одній з десяти попередніх дуелей із Сельтою вдома голами відзначилися обидва клуби. Зараз команда Алессіо Ліші виступає трохи привабливіше за свого майбутнього суперника, тож справедливо очікувати на черговий її домашній успіх.

Сельта досі не перемагала в новій кампанії чемпіонату. У Лізі Європи в четвер колектив Клаудіо Хіральдеса обіграв Ніццу (2:1). Клуб із Віго уникнув поразок у попередніх чотирьох матчах усіх турнірів, але пропустив принаймні один гол у кожному з останніх 14-ти поєдинків. Також зазначимо, що за сезон-2024/25 Сельта десять разів поступилася на виїзді в Ла Лізі, тоді як Осасуна здобула десять домашніх звитяг.

прогноз 1:0

Неділя, 26 жовтня, 22:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте де Вальєкас (Мадрид)

Непростий виїзд до Швеції на матч Ліги конференцій проти може завадити Райо Вальєкано в досягненні трьох поспіль "сухих" перемог у чемпіонаті, перших таких для клубу в Ла Лізі в XXI столітті. Команді Іньїго Переса від поразки Геккену (2:2) у четвер удалося врятувалася аж на 90+13-й хвилині, завдяки точному удару з 11-метрової позначки.

Алавес Едуардо Коудета спробує скористатися можливою втомою суперника й уперше з 2018 року обіграти його на виїзді. Райо Вальєкано тричі поспіль утримав свої ворота "сухими" в матчах проти Алавеса на Естадіо де Вальєкас і сподіватиметься знову завдати гостям поразки. Проте, напевно саме зараз вони й готові внести зміни в невдалу серію.

прогноз 1:1

Понеділок, 27 жовтня, 22:00. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 27.10.2025.

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

