Іспанія

Український форвард відзначився голом і допоміг команді здобути перемогу у восьмому турі Ла Ліги.

4 жовтня Жирона обіграла Валенсію в матчі восьмого туру Ла Ліги, а український нападник Владислав Ванат отримав нагороду найкращого гравця поєдинку. Про це повідомила пресслужба клубу.

23-річний форвард вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок на 18-й хвилині. У цьому сезоні Ванат провів за Жирону п'ять матчів і забив два голи.

Владислав приєднався до іспанського клубу у вересні 2025 року з київського Динамо. Після цієї перемоги Жирона з шістьма очками займає 18-те місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

