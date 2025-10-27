Іспанія

Дебютний м’яч Алемао на 91-й хвилині приніс команді Переса довгоочікувану перемогу над Алавесом.

Райо Вальєкано здобув першу домашню перемогу сезону, обігравши Алавес із рахунком 1:0 у матчі 11-го туру Ла Ліги. Єдиний гол у компенсований час забив Алемао, для якого цей м’яч став першим у вищому дивізіоні Іспанії.

Матч у Вальєкасі видався напруженим із самого початку. Обидві команди мали свої моменти, однак довго не могли пробити воротарів. Райо активно володів м’ячем, тоді як Алавес шукав свої шанси на контратаках.

Розв’язка настала на 91-й хвилині: Чаваррія виконав точний навіс, і Алемао, залишений без опіки, ударом головою відправив м’яч у сітку воріт Сівери. Стадіон вибухнув — Райо здобув такі очікувані три бали перед власними фанами.

Райо Вальєкано — Алавес 1:0

Голи: Алемао, 90+1

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Чаваррія — Лопес(Гарсія), Оскар Валентин(Сісс), Діас — Де Фрутос(Баліу), Алемао, Перес(Палазон)

Алавес: Сівера — Хонні, Теналья, Пачеко(Парада), Юсі — Вісенте(Ібаньєз), Суарес(Бенавідес), Бланко(Гуевара), Аленья — Боє, Мартінес(Гуріді)

Попередження: Бланко, Лопез, Суарез, Ібаньєз