Іспанія

Француз забив 12 голів у дев’яти матчах, випередивши більшість зірок свого покоління.

Кіліан Мбаппе відзначився першим голом у переможному класіко Реала над Барселоною з рахунком 2:1 у Ла Лізі.

Це стало вже 12-м голом француза у дев’яти поєдинках проти каталонців. Шість м’ячів він забив за ПСЖ, ще шість – за Реал Мадрид.

У XXI столітті більше голів Барселоні змогли забити лише двоє гравців: Кріштіану Роналду – 20 голів у 34 матчах, та Карім Бензема – 16 у 46 іграх, повідомляє Opta.

Матч завершився перемогою Реала з рахунком 2:1. Голами відзначилися Джуд Беллінгем та Кілліан Мбаппе. Ще один гол Мбаппе на 12-й хвилині не був зарахований через офсайд, а на 52-й хвилині Кілліан не зміг переграти голкіпера Барселони Щенсного.