Іспанія

Клуб і агент Жорже Мендеш контролюватимуть його інтерв’ю та активність у соцмережах.

Керівництво Барселони занепокоєне останніми публічними заявами Ламіна Ямаля та надмірною увагою до його приватного життя, повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, каталонський клуб разом із агентом футболіста Жорже Мендешем планують посилити контроль над його медійною активністю.

Зокрема, мова йдеться про інтерв’ю та публікації 18-річного іспанця в соціальних мережах.

У Барселоні очікують, що Ламін Ямаль зосередиться на відновленні після травми та знову почне "говорити на полі", демонструючи свої найкращі якості в грі, а не поза нею.