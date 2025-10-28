Іспанія

У Мадриді переконані, що Андрій Лунін став жертвою подвійних стандартів після емоційної кінцівки матчу з Барселоною.

Мадридський Реал висловив невдоволення рішенням головного арбітра Сото Градо вилучити українського голкіпера Андрія Луніна після завершення Класіко проти Барселони, який завершився перемогою мадридців із рахунком 2:1. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

У клубі зазначають, що не розуміють причин показаної червоної картки. За інформацією джерела, після перегляду відеозапису епізоду у Реалі дійшли висновку, що Лунін не зробив нічого, що виходило б за межі звичайної емоційної реакції, і його дії не відрізнялися від поведінки інших учасників конфлікту.

Мадридці вважають, що арбітр застосував подвійні стандарти, адже гравці Барселони, зокрема нападник Ферран Торрес, який штовхнув Луніна, не отримали жодного покарання.

Керівництво Реала планує звернутися до дисциплінарного комітету Ла Ліги з проханням переглянути рішення судді та скасувати червону картку українському воротарю.