Педрі, getty images
29 жовтня 2025, 15:30
Півзахисник Барселони Педрі зазнав м’язового ушкодження і пропустив тренування команди в середу, 29 жовтня.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у гравця виявлено проблеми з м’язами, але ступінь травми наразі не встановлено. Найближчим часом футболіста оглянуть лікарі клубу, після чого стане відомо, скільки часу він проведе поза грою.
У поєдинку Ла Ліги проти Реала (1:2) Педрі отримав червону картку, тож у будь-якому разі не зміг би зіграти в наступному турі чемпіонату Іспанії проти Ельче, який відбудеться 2 листопада.
У поточному сезоні 21-річний хавбек провів 13 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Востаннє Педрі пропускав гру каталонців ще в січні, після чого взяв участь у 53 зустрічах поспіль.