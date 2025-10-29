Іспанія

Стан гравця оцінюють медики, поки невідомо, коли він повернеться на поле.

Півзахисник Барселони Педрі зазнав м’язового ушкодження і пропустив тренування команди в середу, 29 жовтня.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у гравця виявлено проблеми з м’язами, але ступінь травми наразі не встановлено. Найближчим часом футболіста оглянуть лікарі клубу, після чого стане відомо, скільки часу він проведе поза грою.

У поєдинку Ла Ліги проти Реала (1:2) Педрі отримав червону картку, тож у будь-якому разі не зміг би зіграти в наступному турі чемпіонату Іспанії проти Ельче, який відбудеться 2 листопада.

У поточному сезоні 21-річний хавбек провів 13 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Востаннє Педрі пропускав гру каталонців ще в січні, після чого взяв участь у 53 зустрічах поспіль.