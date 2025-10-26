Іспанія

Реал виграв 2:1, а арбітр зафіксував дві бійки та сім карток у протоколі матчу.

Центральний матч 10-го туру Ла Ліги між Реалом та Барселоною завершився справжнім хаосом. На останніх хвилинах арбітр Сото Градо зафіксував дві бійки, після чого у протоколі з’явилися численні попередження та вилучення.

Головним фігурантом став український воротар Реала Андрій Лунін. За офіційним звітом судді, він отримав червону картку за те, що залишив лаву своєї команди та попрямував до лави суперника в агресивній манері. Партнери Луніна були змушені стримувати його дії.

El Barçapoli le enciende la sangre incluso a Lunin.pic.twitter.com/T3zLLeXfK4 — DécimoCornelio (@DecimoCornelio) October 26, 2025

Крім Луніна, жовті картки отримали Родріго, Вінісіус та Мілітао у складі Реала, а також Фермін, Бальде та Ферран Торрес у складі Барселони. Всі вони брали участь у суперечці, проте не проявляли такої агресії, як воротар.

Також червону картку побачив хавбек Барселони Педрі. Він був вилучений за дві жовті картки: перша – за фол проти Вінісіуса, друга – за грубий підкат проти Чуамені на 90-й хвилині.

Матч завершився перемогою Реала з рахунком 2:1. Голами відзначилися Джуд Беллінгем та Кілліан Мбаппе. Ще один гол Мбаппе на 12-й хвилині не був зарахований через офсайд, а на 52-й хвилині Кілліан не зміг переграти голкіпера Барселони Щенсного.