Іспанія

Ексхавбек Реала вказав на ключову втрату каталонців.

Колишній півзахисник Реала Тоні Кроос назвав гравця, відсутність якого відчутно впливає на Барселону.

"Для Барселони дуже важливим був Іньїго Мартінес. Він найкращий у виході з оборони. Не найшвидший, але з чудовим першим пасом.

У матчі з Реалом (1:2) це було помітно — команда страждала під пресингом. Заміни йому так і не знайшли", — сказав Кроос.

Мартінес улітку перейшов до Ан-Насра. Барселона програла Реалу на виїзді в 10-му турі Ла Ліги.