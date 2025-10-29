Ексхавбек Реала вказав на ключову втрату каталонців.
Іньїго Мартінес, Getty Images
29 жовтня 2025, 15:59
Колишній півзахисник Реала Тоні Кроос назвав гравця, відсутність якого відчутно впливає на Барселону.
"Для Барселони дуже важливим був Іньїго Мартінес. Він найкращий у виході з оборони. Не найшвидший, але з чудовим першим пасом.
У матчі з Реалом (1:2) це було помітно — команда страждала під пресингом. Заміни йому так і не знайшли", — сказав Кроос.
Мартінес улітку перейшов до Ан-Насра. Барселона програла Реалу на виїзді в 10-му турі Ла Ліги.