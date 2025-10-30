Іспанія

Тиск на Реал.

Колишній нападник мадридського Реала та збірної Іспанії Альфонсо Перес висловився про поведінку вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Marca.

"Мене не переконує Вінісіус. Деякі люди можуть критикувати мене, але... Я б продав його і підписав центрального нападника. Думаю, що Реалу в першу чергу потрібний центральний нападник.

Мені не подобається образ Вінісіуса на полі. Це не йде на користь ні йому, ні Реалу... Мені дуже шкода, але я б продав його, щоб підписати найкращого центрального нападника світу. З погляду забитих голів — це Голанд", – сказав Альфонсо.

Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за Реал Мадрид 13 матчів, забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.