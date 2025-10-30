Тиск на Реал.
Вінісіус, getty images
30 жовтня 2025, 17:23
Колишній нападник мадридського Реала та збірної Іспанії Альфонсо Перес висловився про поведінку вінгера "вершкових" Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Marca.
"Мене не переконує Вінісіус. Деякі люди можуть критикувати мене, але... Я б продав його і підписав центрального нападника. Думаю, що Реалу в першу чергу потрібний центральний нападник.
Мені не подобається образ Вінісіуса на полі. Це не йде на користь ні йому, ні Реалу... Мені дуже шкода, але я б продав його, щоб підписати найкращого центрального нападника світу. З погляду забитих голів — це Голанд", – сказав Альфонсо.
Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за Реал Мадрид 13 матчів, забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі.