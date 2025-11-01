Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 1 листопада, розпочавшись о 17:15.

Атлетіко Мадрид прагнутиме здобути третю поспіль перемогу у вищому дивізіоні Іспанії, приймаючи Севілью в суботу вдень.

Атлетіко Мадрид — Севілья

Субота, 1 листопада, 17:15, стадіон Метрополітано, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетіко має п'ять перемог, чотири нічиї та одну поразку у 10 матчах чемпіонату цього сезону, що дозволяє їм посідати четверте місце. "Матрацники" відстають на три очки від Барселони, яка йде другою, і на вісім — від лідера Реал Мадрид. Команда Дієго Сімеоне минулого вікенду здобула перемогу 2:0 на виїзді над Реал Бетісом і залишається непереможною у Ла Лізі з першого туру. Проте, у Лізі чемпіонів "червоно-білі" зіткнулися з труднощами, вже програвши на виїзді Ліверпулю та Арсеналу, і мають лише три очки у трьох європейських матчах.

Наразі Атлетіко проведе три поспіль домашні матчі до листопадової міжнародної паузи, і Сімеоне очікує на успіхи в чемпіонаті проти Севільї та Леванте, які розділить матч Ліги чемпіонів проти Юніон Сент-Жилуаз. Столична команда виграла 77 зі своїх 194 попередніх зустрічей проти Севільї у всіх турнірах, включаючи перемогу 2:1 у квітні 2025 року. Атлетіко оформив дубль над Севільєю минулого сезону, вигравши також 4:3 на власному полі. "Нервіоненсе" востаннє перемагали в гостях у Атлетіко аж у січні 2018 року в рамках Кубка Іспанії. З вересня 2008 року Севілья не перемагала "матрацників" на виїзді в Ла Лізі, що вказує на складність завдання для гостей цього вікенду.

Команда Матіаса Альмейди має чотири перемоги, одну нічию та п'ять поразок у 10 матчах чемпіонату, з 13 очками посідаючи 10-те місце. Севілья минулого разу програла 1:2 Реал Сосьєдаду в Ла Лізі, але зуміла повернутися на переможний шлях у Кубку Іспанії у вівторок, розгромивши Толедо 4:1. "Нервіоненсе" фінішували 17-ми минулого сезону, що стало їхнім найгіршим результатом з моменту вильоту у 1999-00 роках, тому цього сезону вони прагнуть значно покращити свою гру.

За версією betking на перемогу Атлетіко Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.36, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 8.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.50.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Ганцко — Галлагер, Коке — Сімеоне, Баена, Гонсалес — Альварес.

Севілья: Влаходімос — Кармона, Кардосо, Маркао, Суасо — Соу, Гудель — Х. Санчес, Гонсалес, Варгас — Ромеро.

Не зіграють: Барріос (Атлетіко Мадрид) — Агуме (дискваліфікація), Менді, Аспілікуета, А. Санчес (Севілья).

Під питанням: ... — Жордан, Ньянзу (Севілья).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ