Іспанія

Француз знову гравець місяця.

Нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе визнано найкращим гравцем місяця в чемпіонаті Іспанії за підсумками жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

26-річний француз у трьох жовтневих матчах Прімери забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Мбаппе у боротьбі за нагороду випередив Антоні (Бетіс), Хорхе де Фрутоса (Райо Вальєкано), Яна Облака (Атлетіко) та Педрі (Барселона).

Нападник Реала вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця в Ла Лізі.

Загалом цього сезону Кіліан Мбаппе відіграв за Реал Мадрид 13 матчів, забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.