Іспанія

У ПСЖ один трофей Ліги чемпіонів, Реал має 15.

Колишній нападник ПСЖ, а нині гравець Реала Кіліан Мбаппе порівняв між собою паризький та мадридський клуби. Цитує француза іспанська Marca.

"Це дуже різні клуби із різною історією. ПСЖ — набагато молодший, тоді як у Реала більше років за плечима та глибша історія. Культура також інша.

Без сумніву, мадридський Реал — найкращий та найбільший клуб у світі, але ПСЖ один із найкращих, особливо після перемоги в Лізі чемпіонів.

Вони уособлюють два різні погляди на футбол, і я пишаюся, що був частиною ПСЖ і є частиною Реала", — сказав Мбаппе.

Мбаппе виступав за ПСЖ з 2017 по 2024 рр. За цей час він відіграв за парижан 308 матчів, забив 256 голів та віддав 110 результативних передач.