Іспанія

Каталонський клуб не здобув очок поблизу Мадрида.

У матчі-відкритті 11-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона вирушила у гості до Хетафе, випустивши у стартовому складі двох гравців збірної України — вінгера Віктора Циганкова та форварда Владислава Ваната.

Рахунок у матчі було відкрито аж на 72-й хвилині завдяки зусиллям Маріо Мартіна — вже після того, як Циганкова було замінено на 59-й хвилині.

Під завісу протистояння господарям удалося подвоїти перевагу після гола Борхи Майораля, але без свого забитого м'яча каталонці поле не залишили — у компенсований до другого тайму час досвідчений Крістіан Стуані реалізував пенальті на встановив підсумковий рахунок — 2:1.

Хетафе - Жирона 2:1

Голи: Мартін, 72, Майораль, 86 - Стуані, 90+4 (пен)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Джене (Мартін, 46), Ріко — Феменія (Абкар, 46), Мілья (Нею, 90), Арамбаррі, Гомес да Коста (Санкріс, 46) — Лісо (Бакарр Камара, 90), Майораль

Жирона: Гассаніга — Мартін (Стуані, 76), Рейс, Блінд, Морено — Циганков (Лемар, 59), Вітсель, Мартін (Стуані, 76), Унахі, Рока Касальс (Хіль, 59) — Ванат

Попередження: Іглесіас — Блінд