Французький форвард відзначив внесок партнерів у Реалі в здобуття цієї нагороди.

Напередодні французький нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе отримав відзнаку за найкращу результативність у Європі в минулому сезоні — Золоту бутсу-2024/25.

31 гол у складі "вершкових" допоміг 26-річному виконавцю здобути цю нагороду.

Після завершення офіційної церемонії нагородження гравець звернувся до вболівальників за допомоги соціальних мереж.

"Це моя перша Золота бутса й це велика честь виграти її та бути визнаним найкращим бомбардиром Європи.

Велике спасибі всім моїм товаришам по команді та всім у Реалі за те, що ви щодня допомагаєте мені бути найкращим. Ніщо не було б можливим без вас поруч.

І нарешті, я хочу подякувати всім мадридцям, які виявляли до мене стільки любові від самого початку. Побачимося завтра на Бернабеу!!", — заявив французький виконавець.

У цьому сезоні Мбаппе вже відзначився 17 голами та двома асистами в 16 матчах.