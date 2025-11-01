Відбувся матч 11 туру Ла Ліги.
Getty Images
01 листопада 2025, 16:55
Вільярреал - Райо Вальєкано 4:0
Голи: Морено, 22, Молейро, 56, Комесанья, 58, Перес, 65
Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Педраса (Олувасеї, 46) — Пепе (Ахомаш, 77), Комесанья (Парехо, 73), Парті, Молейро (Б'юкенен, 63) — Морено (Перес, 64), Мікаутадзе
Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Чаваррія — Діас (Балліу, 79), Сісс, Паласон (Перес, 67) — де Фрутос (Камельйо, 68), Алемао (Трехо, 79), Гарсія (Валентін, 68)
Попередження: Молейро — Раціу