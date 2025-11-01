Іспанія

Команда Сімеоне продовжує переможну серію.

Атлетіко продовжує переможну серію в Ла Лізі. На рідному Метрополітано мадридці без особливих проблем обіграли Севілью з рахунком 3:0, демонструючи контроль і впевненість у кожному епізоді.

Перший тайм вийшов обережним: команди діяли на зустрічних курсах, однак саме господарі створили гостріші моменти. Після перерви гра розкрилася — помилка оборони Севільї призвела до пенальті, який реалізував Хуліан.

Згодом відзначився Алмада, завершивши швидку атаку після передачі Джуліано. Крапку у матчі поставив Антуан Грізманн, який точним ударом з-за меж штрафного майданчика забив свій 200-й гол у Ла Лізі.

Після цієї перемоги Атлетіко набрав 22 очки та зрівнявся з Барселоною, ділячи третє місце у турнірній таблиці. Севілья залишається в середині таблиці з 13 очками.

Атлетіко Мадрид - Севілья 3:0

Голи: Альварес, 64 (пен) Альмада, 77 Грізманн, 90

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ганцко, Руджері — Сімеоне (Распадорі, 86), Коке, Баена (Грізманн, 74), Гонсалес (Альмада, 68) — Серлот (Галлагер, 68), Альварес (Моліна, 86)

Севілья: Влаходімос — Кармона, Аспілікуета (Ньянзу Куассі, 46), Тейшейра, Суасо — Менді (Гудель, 46), Соу — Санчес (Адамс, 72), Пеке (Гонсалес, 79), Варгас — Ромеро (Еджуке, 79)

Попередження: Ромеро, Куассі, Тейшейра