Іспанія

Тричі виходячи вперед, господарі здобули перемогу 3:2 над Атлетік Більбао.

Реал Сосьєдад здобув важливу перемогу в баскському дербі проти Атлетік Більбао, яка суттєво зміцнила їхні позиції в турнірній таблиці Ла Ліги. Команді Тхурі-урдін довелося тричі виходити вперед, щоб здобути три очки, адже Атлетік Більбао не здавався до фінального свистка.

У стартовому складі Атлетік Більбао були троє колишніх гравців Реал Сосьєдад — Горосабель, Юрі та Роберт Наварро, а також два уродженці Гіпускоа — Руїс де Галаррета та Горка Гурусета. Господарі розпочали матч активно, створивши небезпечний момент зі стандартного положення, але голкіпер Атлетік Більбао Унаї Сімон впорався з ситуацією.

Перший гол забив Оярсабаль після кутового від Карлоса Солера, відкривши рахунок у матчі. Атлетік Більбао відповів швидким голом Гурусети, і перша половина завершилася рахунком 1:1.

У другому таймі Гонсало Гедеш вивів Реал Сосьєдад уперед після чудового контролю м’яча та точного удару зовнішньою частиною стопи. Після цього обидві команди мали нагоди забити, але справжньої інтриги додав компенсований час: Горрочатегі реалізував кутовий удар і встановив фінальний рахунок 3:2 на користь Реал Сосьєдад.

Реал Сосьєдад — Атлетік Більбао 3:2

Голи: Мендес, 38, Гедеш, 47, Горрочатегі, 90+2 - Гурусета, 42, Наварро, 79

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Субельдія, Гомес — Гедеш (Кубо, 63), Горрочатегі, Солер (Муньйос, 82), Барренечеа (Захарян, 41) — Мендес (Марін, 63), Оярсабаль

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель (Аресо, 83), Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета (Рего, 68), Хаурегісар — Беренгер, Сансет (Вільямс, 53), Наварро — Гурусета

Попередження: Горрочатегі — де Галаррета, Берчіче