Іспанія

Реал переміг Валенсію 4:0, зміцнивши відрив від Барселони.

Мадридський Реал упевнено переміг Валенсію з рахунком 4:0 у домашньому матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії, продовживши очолювати турнірну таблицю.

Після перемоги в Ель Класіко над Барселоною “вершкові” вийшли на поле без дискваліфікованого Андрія Луніна, який отримав червону картку у попередньому турі. Втім, навіть без українця Реал повністю контролював гру з перших хвилин.

Уже на старті зустрічі Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, а через десять хвилин оформив дубль після передачі Арди Гюлера.

На 38-й хвилині другий пенальті у матчі виконував Вінісіус Жуніор, однак його удар парирував голкіпер “кажанів”. Утім, за хвилину Реал забив утретє — Джуд Беллінгем потужним ударом із-за меж штрафного зробив рахунок 3:0.

У другому таймі підопічні Анчелотті спокійно довели гру до перемоги. На 82-й хвилині Альваро Каррерас поставив ефектну крапку, пробивши точно у “дев’ятку”.

Реал Мадрид – Валенсія 4:0

Голи: Мбаппе, 19 (п), 31, Беллінгем, 44, Каррерас, 82.

Реал Мадрид: Куртуа, Каррерас, Вальверде, Гейзен, Мілітао, Беллінгем, Чуамені (Камавінґа 46), Гюлер (Себальос 46), Вінісіус Жуніор, Мбаппе, Мастантуоно.

Валенсія: Агірресабала, Гая, Коррея, Копете, Таррега, Ріоха, Сантамарія, Пепелу, Лопес Ногероль, Бельтран (Алмейда 46), Данджума.

Попередження: Чуамені, Герра