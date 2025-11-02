Господарі блискуче розпочала гру, витримала шалений тиск після перерви й довела справу до перемоги.
Алавес - Еспаньйол, getty images
02 листопада 2025, 19:22
Попри кадрові втрати, Алавес здобув важку, але заслужену перемогу над Еспаньйолом — 2:1.
Уже на 5-й хвилині Деніс відкрив рахунок після комбінації за участі Лукаса Бойє, який створив простір для точного удару партнера. Згодом сам Бойє подвоїв перевагу, скориставшись помилкою суперника.
Еспаньйол повернув інтригу у другому таймі — Роберто влучним ударом головою скоротив відставання. Каталонці створили кілька небезпечних моментів, але господарі вистояли навіть після вилучення Бойє наприкінці гри.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Алавеса.
Алавес — Еспаньйол 2:1
Голи: Суарес, 5, Боє, 40 - Фернандес, 56
Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Парада, Енрікес — Калебе (Вісенте, 62), Бланко, Суарес, Аленья (Реббаш, 61) — Мартінес, Боє
Еспаньйол: Дмітрович — Санчес (Ель-Хілалі, 70), Рідель, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Долан, 46), Еспосіто, Лосано, Рока (Фернандес, 46) — Мілья, Гарсія
Попередження: Боє, Суарес, Парада — Гонсалес, Ель-Хілалі, Долан
Вилучення: Боє, 90+2