Каталонці на своєму полі обіграли суперника з рахунком 3:1.

У неділю, 2 листопада, продовжився 11 тур іспанської Ла Ліги. Барселона приймала Ельче на своєму полі та здобула переконливу перемогу з рахунком 3:1.

Перший гол у матчі забив Ламін Ямаль, який перервав безгольову серію в чемпіонаті, яка тривала більше двох місяців. Після цього відзначилися Ферран Торрес та Маркус Решфорд, закріпивши перевагу каталонців.

Ця перемога дозволила Барселоні закріпитися на другому місці турнірної таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на 5 очок.

Барселона — Ельче 3:1

Голи: Ямаль, 9 Торрес, 11 Рашфорд, 61 - Мір, 42

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія, Бальде (Мартін, 74) — де Йонг, Касадо, Лопес (Ольмо, 66) — Ямаль (Фернандес, 88), Торрес (Бардагжі, 88), Рашфорд (Левандовські, 74)

Ельче: Пенья — Нуньєс, Аффенгрубер, Бігас, Педроса — Агуадо — Валера, Нету (Мендоса, 46), Фебас, Мір — Сілва (Родрігес, 74)

Попередження: Нету