03 листопада 2025, 17:48
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після перемоги над Ельче (3:1) в рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.
"Я дуже задоволений командою. Мені сподобалися інтенсивність і тиск. Мені також сподобалася гра Ельче.
Ми зіграли краще, ніж у попередніх матчах. Команда пресингувала як єдиний організм. У нас були хороші відрізки володіння м'ячем. Я задоволений тим, що ми зробили. Перші голи прийшли завдяки цьому тиску, і це мені сподобалося.
Найважливіше – те, що ми виграли. Це три очки. Проти команди, яка мені дійсно подобається. Ми добре їх пресингували, з великою інтенсивністю – саме так і потрібно грати. У нас були моменти, щоб забити ще. У суперника теж були можливості забити. Крок за кроком – це найважливіше.
Деякі речі мені сподобалися, деякі – не дуже. Якби обидві команди реалізували всі свої моменти, рахунок був би 6 або 5:2.
Ямаль? Його травму потрібно контролювати, він ставиться до цього дуже дисципліновано. Ламін повинен тренуватися, проходити лікування... він це робить. Я не можу сказати, що травма повністю минула – вона то повертається, то відступає. З цим потрібно вміти справлятися", – сказав Флік.