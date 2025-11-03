Іспанія

Минулого туру Барса грала з Реалом.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після перемоги над Ельче (3:1) в рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.

"Я дуже задоволений командою. Мені сподобалися інтенсивність і тиск. Мені також сподобалася гра Ельче.

Ми зіграли краще, ніж у попередніх матчах. Команда пресингувала як єдиний організм. У нас були хороші відрізки володіння м'ячем. Я задоволений тим, що ми зробили. Перші голи прийшли завдяки цьому тиску, і це мені сподобалося.

Найважливіше – те, що ми виграли. Це три очки. Проти команди, яка мені дійсно подобається. Ми добре їх пресингували, з великою інтенсивністю – саме так і потрібно грати. У нас були моменти, щоб забити ще. У суперника теж були можливості забити. Крок за кроком – це найважливіше.

Деякі речі мені сподобалися, деякі – не дуже. Якби обидві команди реалізували всі свої моменти, рахунок був би 6 або 5:2.

Ямаль? Його травму потрібно контролювати, він ставиться до цього дуже дисципліновано. Ламін повинен тренуватися, проходити лікування... він це робить. Я не можу сказати, що травма повністю минула – вона то повертається, то відступає. З цим потрібно вміти справлятися", – сказав Флік.