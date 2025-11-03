Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 2 листопада 2025 року.
Барселона — Ельче, Getty Images
03 листопада 2025, 12:19
Барселона у матчі 11 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі впевнено обіграла Ельче (3:1).
Команда Ганса-Дітера Фліка відкрила рахунок уже на дев'ятій хвилині зусиллями Ламіна Ямаля. Через дві хвилини перевагу "блаугранас" подвоїв Ферран Торрес.
Наприкінці першого тайму гості відіграли один м'яч завдяки голу Рафи Міра. Потім у середині другого тайму Маркус Рашфорд поставив остаточну крапку у матчі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Ельче у рамках 11-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:
Барселона — Ельче 3:1
Голи: Ямаль, 9 Торрес, 11 Рашфорд, 61 - Мір, 42.
Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія, Бальде (Мартін, 74) — де Йонг, Касадо, Лопес (Ольмо, 66) — Ямаль (Фернандес, 88), Торрес (Бардагжі, 88), Рашфорд (Левандовські, 74).
Ельче: Пенья — Нуньєс, Аффенгрубер, Бігас, Педроса — Агуадо — Валера, Нету (Мендоса, 46), Фебас, Мір — Сілва (Родрігес, 74).
Попередження: Нету.