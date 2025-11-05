Президент клубу визнав роль травм, але не виправдовується.
Жоан Лапорта, getty images
05 листопада 2025, 17:57
Президент Барселони Жоан Лапорта виділив ключову проблему команди в поточному сезоні.
За словами керівника клубу, на виступи "синьо-гранатових" впливають травми, але він не використовує це як виправдання.
"У нас було багато травм. Не хочу виправдовуватися, але це реальність. Це трохи порушило наші плани, але зараз травмовані поступово повертаються, і ми покращуємо показники крок за кроком", — сказав Лапорта, чиї слова цитує Goal.
Барселона посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на п'ять очок. Команда Ганса-Дітер Фліка готується до матчу з Брюгге в Лізі чемпіонів 5 листопада о 22:00.
Раніше повідомлялося, що Флік не піде з Барселони.