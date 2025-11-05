Іспанія

Тренер задоволений роботою в клубі.

Журналіст Флоріан Плеттенберг спростував чутки про намір Ганса-Дітера Фліка покинути посаду головного тренера Барселони після сезону.

За даними джерела, німецький фахівець задоволений роботою в "синьо-гранатових" і не планує відхід.

Флік очолює Барселону з травня 2024 року. Минулого сезону він допоміг каталонцям виграти Ла Лігу та Кубок Іспанії. У поточній кампанії команда набрала 25 очок за 11 турів і посідає друге місце після Реала.

Сьогодні, 5 листопада, Барселона зіграє на виїзді проти Брюгге в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Крістенсен знову травмувався після повернення.