Іспанія

Іспанець зможе повернутись на поле після міжнародної паузи.

Воротар Барселони Жоан Гарсія відновився після травми, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, наприкінці вересня у голкіпера виявили розрив внутрішнього меніска лівого коліна.

За інформацією джерела, 24-річний іспанець пройшов процес відновлення та вже повернувся до тренувань у загальній групі "блаугранас".

Також зазначається, що Барселона не хоче ризикувати здоров'ям футболіста та очікується, що Жоан повернеться на поле після міжнародної паузи на матчі збірних.

Гарсія перебрався до Барселони з Еспаньйола минулого літа. На його рахунку сім матчів, три з яких на нуль.

Свій найближчий матч Барселона проведе проти Сельти. Гра пройде завтра, 9 листопада, о 22:00.