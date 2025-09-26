Іспанія

Чергова травма в рядах каталонців.

Каталонська Барселона через травму втратила основного воротаря Жоана Гарсію. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, 24-річний іспанець отримав пошкодження під час сьогоднішнього тренування. Зазначається, що голкіпер буде поза заявкою "блаугранас" мінімум до міжнародної паузи на матчі збірних.

Нагадаємо, що до перерви Барселона зіграє з Реал Сосьєдад та Севільї у іспанській Ла Лізі, і проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Цього сезону Жоан Гарсія провів за Барселону сім матчів, пропустив п'ять м'ячів та тричі відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Барселона планує повернутися на Камп Ноу у жовтні.