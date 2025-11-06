Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

Бельгійський Брюгге у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграв нічию проти каталонської Барселони на власному полі (3:3).

Гольове шаленство в Бельгії розпочалось із двох швидких м’ячів від кожної команд, після чого "чорно-сині" ще й удруге для себе відзначились швидко.

Барселона при цьому відігралась знову на початку другого тайму, але миттєво пропустила втретє, проте доволі швидко знайшла відповідь і на цей гол, після чого Брюгге, як здавалось, добив суперників голом наприкінці зустрічі, але його скасували арбітри через фол.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брюгге — Барселона у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Брюгге — Барселона 3:3

Голи: Трезольді, 6, Форбс, 17, 64 - Торрес, 9, Ямаль, 61, Цоліс (аг), 77

Брюгге: Якерс — Саббе, Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Станкович, Оньєдіка (Аудоор, 84) — Форбс (Діахон, 78), Ванакен, Цоліс — Трезольді (Верман, 78)

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія (Мартін, 90), Бальде (Кубарсі, 90) — Касадо (Ольмо, 58), де Йонг — Ямаль, Лопес, Рашфорд (Бардагжі, 83) — Торрес (Левандовські, 58)

Попередження: Оньєдіка, Діахон — Кунде, Ямаль, Лопес