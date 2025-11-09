Атлетік Більбао вдома мінімально переміг Реал Ов'єдо (1:0)

Героєм матчу став Ніко Вільямс. Нападник відзначився на 25 хвилині гри з передачі Емеріка Ляпорта.

Атлетік Більбао - Реал Ов`єдо 1:0

Гол: Вільямс, 25

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Руїс де Галаррета (Рего, 73), Хаурегісар — Беренгер (Серрано, 84), Санчес (Гомес, 64), Вільямс (Наварро, 73) — Гурусета (Весга, 84)

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Костас, Карму, Лопес — Рейна (Ілич, 72), Дендонкер (Форес, 85), Коломбатто (Сібо, 85), Чайра (Ассан, 53) — Рондон (Агудін, 72), Віньяс

Попередження: Хаурегісар — Есканделл