Ліга чемпіонів

Голи Берна та Жоелінтона принесли команді Едді Гау перемогу на Сент-Джеймс Парк.

Ньюкасл Юнайтед продовжив впевнену ходу в основному раунді Ліги чемпіонів, здобувши домашню перемогу над Атлетіком Більбао з рахунком 2:0.

Підопічні Едді Гау контролювали хід зустрічі та не дозволили баскам створити достатньо моментів для боротьби за результат.

Уже на 11-й хвилині Ден Берн відкрив рахунок, а на старті другого тайму Жоелінтон подвоїв перевагу господарів, реалізувавши свій шанс і фактично знявши усі питання щодо результату матчу.

Ньюкасл Юнайтед — Атлетік Більбао 2:0

Голи: Берн, 11, Жоелінтон, 49

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн (Голл, 65) — Гімараес (Еланга, 65), Тоналі, Жоелінтон — Барнс (Майлі, 65), Вольтемаде (Ремзі, 83), Гордон (Мерфі, 41)

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 78), Вівіан, Паредес, Бойро — Хаурегісар (Санчес, 70), Рего (Руїс де Галаррета, 81), Весга — Беренгер, Гомес (Єрро, 78), Наварро (Серрано, 69)

Попередження: Паредес, Аресо