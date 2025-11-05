Тренер Юніон Сент-Жилуаз похвалив команду.
Давід Юбер, Getty Images
05 листопада 2025, 11:30
Головний тренер бельгійського Юніон Сент-Жиллуаз Давід Юбер підбив підсумки матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (1:3).
"Бойцівський дух, мужність, пристрасть. Ми показали все це. Горжуся тим, що продемонстрували хлопці. Ми не так відомі на високому рівні, але були левами. Приїхати до Мадрида й виступити так…
Не здавалися, намагалися використовувати шанси. Не забувайте, що хлопці вперше грають у Лізі чемпіонів", — цитує Юбера Het Laatste Nieuws.
Після гри Атлетіко посідає 14-те місце з 6 очками, Юніон — 26-те з 3 очками.