Ліга чемпіонів

Тренер Юніон Сент-Жилуаз похвалив команду.

Головний тренер бельгійського Юніон Сент-Жиллуаз Давід Юбер підбив підсумки матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (1:3).

"Бойцівський дух, мужність, пристрасть. Ми показали все це. Горжуся тим, що продемонстрували хлопці. Ми не так відомі на високому рівні, але були левами. Приїхати до Мадрида й виступити так…

Не здавалися, намагалися використовувати шанси. Не забувайте, що хлопці вперше грають у Лізі чемпіонів", — цитує Юбера Het Laatste Nieuws.

Після гри Атлетіко посідає 14-те місце з 6 очками, Юніон — 26-те з 3 очками.