Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

Англійський Ньюкасл у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв баскський Атлетік на власному полі (2:0).

Черговий невдалий матч для іспанських команда на Британських островах на цьому тижні. А "леви" ще й пропустили на самому початку зустрічі, тож подальша перевага господарів мала під собою всі підстави.

Команда Едді Гау в підсумку якісно контролювала хід подій і зрештою на початку другого тайму забила ще один швидкий м’яч, що й допомогло визначити переможця пари.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Атлетік Більбао у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ньюкасл Юнайтед — Атлетік Більбао 2:0

Голи: Берн, 11, Жоелінтон, 49

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн (Голл, 65) — Гімараес (Еланга, 65), Тоналі, Жоелінтон — Барнс (Майлі, 65), Вольтемаде (Ремзі, 83), Гордон (Мерфі, 41)

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо (Горосабель, 78), Вівіан, Паредес, Бойро — Хаурегісар (Санчес, 70), Рего (Руїс де Галаррета, 81), Весга — Беренгер, Гомес (Єрро, 78), Наварро (Серрано, 69)

Попередження: Паредес, Аресо