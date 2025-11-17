Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

24 очки з 24 можливих і нуль пропущених голів у європейській кваліфікації.

Збірна Англії встановила історичний рекорд у груповій стадії кваліфікації до чемпіонату світу-2026, повідомляє OptaJoe.

"Три леви" набрали максимальні 24 очки з 24 можливих, при цьому не пропустивши жодного голу, що дозволило команді напряму кваліфікуватися на мундіаль. Аналогічний результат у європейській кваліфікації востаннє був зафіксований ще у 1954 році, коли Югославія виграла всі свої матчі без пропущених м’ячів.

Окрім того, збірна Англії наразі встановила рекорд найкращої переможної серії в історії – 11 офіційних матчів поспіль.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року команду очолює німецький фахівець Томас Тухель. Під його керівництвом Англія зазнала лише однієї поразки – у товариському поєдинку проти Сенегалу.