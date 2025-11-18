Іспанія

Наставник збірної Іспанії високо оцінив свою команду та наголосив на основних цілях.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте дав коментар перед завершальним матчем відбору ЧС-2026 проти Туреччини.

"Ми підходимо до цієї гри з максимальною відповідальністю. Зараз ми — номер один у світі і хочемо підтверджувати цей статус впевненою грою. Попри те що путівка на мундіаль у нас практично в руках, ми прагнемо продовжувати перемагати і не знати поразок. Неважливо, хто суперник — повага має бути завжди.

Раніше увага була прикута до інших збірних, тепер же Іспанія входить до числа претендентів. Запам'ятайте мої слова: найкраще ще попереду. Ці хлопці? Вони буквально живуть перемогами".

Поєдинок Іспанія — Туреччина відбудеться 18 листопада о 21:45 за київським часом.