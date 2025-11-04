Інше

Розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 27.10-02.11.2025

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 СТАЛО ВІДОМО, ЗА ЯКУ ФРАЗУ ЛУНІН ОТРИМАВ ЧЕРВОНУ КАРТКУ ПРОТИ БАРСЕЛОНИ. УКРАЇНЕЦЬ СКАЗАВ: "СІДАЙТЕ!"

📰 ВІНІСІУС ПОГРОЖУВАВ ПІТИ З РЕАЛА ПІСЛЯ СВАРКИ З ХАБІ АЛОНСО.

📰 РЕАЛ МАДРИД ОСКАРЖИТЬ ВИЛУЧЕННЯ ЛУНІНА В ЕЛЬ КЛАСІКО

📰 ЮВЕНТУС ОГОЛОСИВ ПРО ВІДСТАВКУ ІГОРА ТУДОРА

📰 ЯМАЛЬ ЗАПРОПОНУВАВ БІЙ ВІНІСІУСУ ПІСЛЯ ЕЛЬ КЛАСІКО

📰 БАРСЕЛОНА СТУРБОВАНА ПОВЕДІНКОЮ ЯМАЛЯ ПОЗА ПОЛЕМ

📰 КРІСТАЛ ПЕЛЕС ЗНИЩИВ ЛІВЕРПУЛЬ В 1/8 КУБКА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІГИ З РАХУНКОМ 3:0

📰 ВІДОМА ЗАРПЛАТА ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТІ В ЮВЕНТУСІ — ПОВІДОМЛЯЄ НІКОЛО СКІРА

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЛІВЕРПУЛЯ АРНЕ СЛОТ ВИСЛОВИВСЯ ПРО НЕВДАЧІ: "Є БАГАТО ПРИЧИН, АЛЕ ЖОДНА НЕ ВИПРАВДОВУЄ ШІСТЬ ПОРАЗОК ІЗ СЕМИ"

📰 ФАНАТА ОВ’ЄДО МОЖУТЬ ОШТРАФУВАТИ НА ЧОТИРИ ТИСЯЧІ ЄВРО ЗА РАСИСТСЬКУ ОБРАЗУ РАШФОРДА