Іспанія

Хавбек "синьо-гранатових" може допомогти команді вже наступного тижня.

Півзахисник Барселони Педрі готується до повернення на поле у матчі Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться 25 листопада, повідомляє журналіст Ферран Корреас.

За даними джерела, гравець успішно дотримується плану відновлення після травми та відповідає встановленим термінам реабілітації.

За повідомленнями, наступного тижня очікується повернення Педрі до групових тренувань, що дозволить йому повноцінно готуватися до єврокубкової зустрічі.

В цьому сезоні на рахунку Педрі два голи та дві результативні передачі у 13 матчах.