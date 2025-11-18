Іспанія

Колишній вінгер Манчестер Юнайтед зізнався, що дзвінок від Венсана Компані його шокував, але він вирішив залишитися в Іспанії .

Бразильський вінгер Антоні, чий трансфер до Манчестер Юнайтед свого часу став одним із найгучніших та найменш успішних в історії клубу, розкрив сенсаційні подробиці літнього трансферного вікна.

Виявляється, після вдалої оренди в Бетісі на нього особисто виходив головний тренер Баварії Венсан Компані. Після того як Баварія влітку втратила Лероя Сане та Кінгслі Комана, мюнхенці шукали підсилення на фланги. 14 результативних дій Антоні у 26 матчах за Бетіс у минулому сезоні привернули увагу Компані.

В інтерв'ю Globo Esporte 25-річний футболіст розповів про несподівану розмову:

"Буду відвертим, це мене справді потрясло. Ми говоримо про світового гіганта, Баварію, та тренера з такою історією. Компані подзвонив мені десь після 23:00. Він був дуже ввічливим, сказав, що йому завжди подобався мій футбол. Це сильно вплинуло на мене — велич клубу, тренер і те, як він до мене звернувся" -заявив бразилець.

Попри перспективу майже гарантованих титулів у Німеччині, Антоні обрав стабільність у Бетісі, підписавши з іспанцями повноцінний контракт у вересні. Головною причиною стало бажання його родини, зокрема сина Лоренцо, залишитися в Севільї.

"Моє рішення сильно залежало від сім'ї. Мій син любить це місто. Навіть коли ми були у відпустці в Бразилії, він постійно питав: "Тату, коли ми повернемося в Іспанію?", — пояснив Антоні.

Здається, вибір був правильним. Антоні почувається щасливим у Ла Лізі. У перших 11 матчах цього сезону вже як повноцінний гравець Бетіса він записав на свій рахунок 8 голів та асистів у всіх турнірах, допомагаючи команді боротися за зону Ліги чемпіонів.