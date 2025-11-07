Ліга Європи

Фонсека домінував над суперником.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився після поразки у матчі 4-го туру Ліги Європи від іспанського Бетіса (0:2). Цитує португальця офіційний сайт УЄФА.

"Моя команда дуже добре розпочала гру. Ми створили багато хороших моментів, але нам не вистачало фінального пострілу. Багато разів ми доходили до фінальної третини, але потім нам бракувало індивідуальної ініціативи.

Ліон домінував над Бетісом, але коли ми помилялися, вони забивали, хоча в них не було багато можливостей. В основному у фінальній третині вони не були небезпечними. Ми могли б дійти до мети, але не були рішучими.

Я думаю, що молоді гравці грали мужньо. Очевидно, ми помилялися. Це недосвідченість молодих виконавців, і це футбол. Нам потрібно вчитися", — заявив Фонсека.