Ліга Європи

Бетіс провів солідну гру проти Ліону.

Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні висловився після перемоги над Ліоном у матчі 4-го туру Ліги Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я б підсумував це як дуже солідну, повноцінну гру команди. Ми виграли багато м'ячів на їхній половині поля. У перші 20-25 хвилин ми багато захищалися та втрачали м'ячі, і нам трохи бракувало в розвитку атаки.

Потім два голи вивели нас вперед проти команди, яка добре захищається. Ми отримали дуже важливу перевагу, після чого оборонялися з великою впевненістю.

Три очки дуже корисні для проходу в наступний раунд. Я сказав гравцям, що у нас є дві гри вдома (наступна з Утрехтом 27 листопада — прим.), і ми не маємо права ризикувати кваліфікацією, а хочемо отримати шість очок. Тепер у нас є перші три пункти проти сильного суперника. Тож підсумовуючи, ми провели повноцінну та солідну гру.

Ми дуже збалансовані, тому що в обороні ми граємо надійно, а в нападі у нас є якісні гравці, такі як Антоні та Абде, які забивають голи", — заявив Пеллегріні.